Зеленский предложил России «обменять» Крым на место в G8

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических [заключенных] и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет реальным серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свой Снова место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский в Facebook.





По мнению украинского президента, ситуация не изменилась с марта 2014 года, когда членство России в G8 было приостановлено — Крым все еще «оккупирован», а на Донбассе продолжаются боевые действия.





Ранее о желании пригласить Россию на саммит G7 говорили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Последний заявил 21 августа на встрече с журналистами, что возрождение формата «восьмерки» с участием России было бы уместным. Однако Макрон добавил, что необходимой предпосылкой для возвращения РФ является урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений.





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявили, что возвращение России в организацию зависит от выполнения Москвой минских соглашений, т.е. урегулирования конфликта на Донбассе. Когда РФ исключали из G8, то это было связано именно с положением на Украине, напомнила Меркель. По их мнению, сейчас возвращать Россию в клуб было бы преждевременно.





«Группа семи» или G7 — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к этой структуре присоединилась Россия, из-за чего группу переименовали в G8. Однако весной 2014 года, в связи с вхождением Крыма в состав РФ и разгоревшимся затем конфликте в Донбассе, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 без участия Москвы.



