Трамп: России и другим странам придется бороться с ИГ без помощи США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан, Ирак, Россия и другие страны в будущем должны будут вести борьбу с «Исламским государством»* без помощи Вашингтона, так как американские войска в определенный момент покинут регион. Трамп также пригрозил выпустить на свободу боевиков ИГ родом из европейских государств, которых захватили в Сирии поддерживаемые США местные формирования, если Европа не согласится забрать экстремистов.





«В определенный момент все эти страны, рядом с которыми присутствует ИГ, должны будут сражаться с ним. Среди этих государств — Россия и Иран, и Турция, и Ирак, и Афганистан, и Пакистан, и Индия. Индия находится прямо там, она не сражается с ИГ, Пакистан расположен рядом, но они воюют с ним [ИГ] очень мало, это несправедливо», — отметил президент США. Об этом сообщает Reuters.





Трамп также предупредил, что не намерен помещать захваченных в Сирии членов ИГ в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как делали предыдущие американские администрации, и содержать их за счет бюджета.





«У нас находятся под стражей тысячи боевиков ИГ, и Европа должна забрать их. Если Европа не заберет их, у меня не будет другого выбора, кроме как выпустить их в страны, откуда они прибыли, то есть в Германию, Францию и другие государства. Мы уже сказали им [европейским политикам], чтобы они забрали заключенных, которых мы захватили, потому что Соединенные Штаты не намерены сажать их в Гуантанамо на ближайшие 50 лет и платить за это», — сообщил американский лидер.





Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 20 августа, что ИГ наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака. Ранее стало известно, что эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за происшедший 17 августа теракт на свадьбе в афганской столице Кабул, в результате которого погибли более 60 человек.





В апреле министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что боевики ИГ после разгрома террористической организации из Сирии и Ирака проникают в другие страны, в частности, в Афганистан. В этой стране группировка усиливает позиции и использует данное государство для дальнейшей экспансии в Азию, говорил Шойгу. В связи с этим глава Минобороны РФ подчеркнул важность совместной борьбы с террористической угрозой, исходящей из Афганистана.





*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.