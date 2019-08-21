Великобритания выступила против возвращения России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал разговоры о возможном возвращении России в G7. По его словам, такой шаг пока что является преждевременным. Джонсон заявил, что Россия устраивает провокации в разных регионах мира, на Москве также лежит вина за конфликт на Донбассе. Премьер также напомнил об отравлении Скрипалей в Солсбери, в причастности к которому Британия обвиняет РФ.





«По поводу России и G7. Я знаю, что предпринимаются определенные шаги для возвращения РФ [в «семерку»]. Учитывая, что случилось в Солсбери, учитывая применение химического оружия на британской территории, учитывая продолжающуюся нестабильность, войну на Украине, учитывая российские провокации во многих других районах мира, я думаю, что еще рано говорить о возвращении России в G7», — сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Об этом сообщает Reuters.





Джонсон заявил, что его мнение совпадает с позицией Меркель по данному вопросу. Сама канцлер Германии отметила, что участие России в G7 зависит от того, как страна выполняет минские договоренности. Когда РФ исключали из G8, то это было связано именно с положением на Украине, напомнила Меркель.





Ранее о желании пригласить Россию на саммит G7 говорили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Последний заявил 21 августа на встрече с журналистами, что возрождение формата «восьмерки» с участием России было бы уместным. Однако Макрон добавил, что необходимой предпосылкой для возвращения РФ является урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений. Об этом сообщило агентство AFP.





Группа G7 не может позволить Москве вернуться без каких-либо условий, пояснил Макрон. Это стало бы проявлением слабости со стороны «семерки» и «стратегической ошибкой», отметил он.





20 августа президент США Дональд Трамп также сказал журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.





«Группа семи» или G7 — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к этой структуре присоединилась Россия, из-за чего группу переименовали в G8. Однако весной 2014 года, в связи с вхождением Крыма в состав РФ и разгоревшимся затем конфликте в Донбассе, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 без участия Москвы.