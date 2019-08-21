«С США нельзя так разговаривать»: Трамп раскритиковал премьер-министра Дании

Американский президент Дональд Трамп выразил возмущение из-за реакции премьер-министра Дании Метте Фредериксен на идею о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Трамп назвал ответ датского политика по этой теме злобным и неуместным. Общаться подобным образом с властями США недопустимо, считает президент.





«Я думаю, что заявление премьер-министра [Дании] о том, что это [покупка Гренландии] абсурдная идея, было злобным, неуместным. Это было сделано таким образом, что это было неприятно. Она разговаривает не со мной, а с Соединенными Штатами Америки: с США нельзя так разговаривать», — заявил Трамп журналистам в Белом доме 21 августа.





Президент добавил, что покупка Гренландии была всего лишь идеей, хотя, на его взгляд, достойной внимания. «Я считаю, что это хорошая мысль, поскольку Дания теряет из-за этого [из-за Гренландии] 700 миллионов долларов в год», — указал Трамп.





Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Вашингтон хотел предложить Копенгагену крупный единовременный бонус за Гренландию. Кроме того, США намеревались вместо Дании платить этому региону ежегодную субсидию в 600 миллионов долларов, если бы власти этой страны согласились продать остров.





Свою позицию по поводу идеи Трампа Фредериксен озвучила 18 августа в интервью датским СМИ. «Это абсурдная дискуссия, и [премьер-министр Гренландии] Ким Кильсен дал понять, что Гренландия не продается, поэтому обсуждение прекращается», — сказала тогда глава правительства.





Фредериксен также выразила надежду, что Трамп не имел в виду ничего серьезного, выступая с такой инициативой. Премьер-министр Дании обратила внимание, что есть много других по-настоящему важных тем, которые она вместе с Кильсеном хотела бы обсудить с президентом США, например, сотрудничество с Вашингтоном в Арктике.