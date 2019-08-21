Путин анонсировал зеркальный ответ на испытания ракет США

«Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена», — заявил Путин журналистам.





Он также сказал, что РФ разочарована испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД. «Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности», — считает Путин.





Глава государства также обратил внимание на то, что США слишком быстро испытали ракету, ранее подпадавшую под запрет в рамках ДРСМД. «В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением — а это морская ракета — началась задолго до того, как начался поиск поводов для выхода из договора», — сказал президент России.





Кроме того, Путин сообщил, что РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. «Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства», — заверил президент.





19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, использование которой запрещал данный документ. По данным американского Минобороны, снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель на острове в Калифорнии.