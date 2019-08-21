«Это не ошибка, это фальсификация»: Путин высказался о подписных листах оппозиционеров

«Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов за места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. Они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили в этих списках так называемые мертвые души, то есть людей, которые ушли из жизни, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация», — заявил Путин на пресс-конференции в Хельсинки.





Президент РФ добавил, что есть «законный способ защиты своих прав — обращение в суд». По его словам, «как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, и человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы».





Путин имел в виду кандидата на выборах в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ранее в августе Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации политика как кандидата в депутаты столичного парламента. Суд обязал комиссию зарегистрировать Митрохина.





Президент РФ на пресс-конференции также прокомментировал акции протеста в Москве в связи со снятием кандидатов с выборов. По его словам, такие события «не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы». Путин добавил, что эти протесты связаны «с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы».





«У граждан есть право защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий, митингов и протестов», — также заметил президент. Важно, чтобы эти акции были согласованы с властями, подчеркнул он.





«На несанкционированные мероприятия правоохранители соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали российские законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности — административной или уголовной», — предупредил российский лидер.





19 августа в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин высказывался о протестах в Москве. Тогда политический лидер также говорил о том, что у граждан есть право на мирные, согласованные с властями протесты, но нет права нарушать закон и вступать в столкновения со стражами порядка.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР )возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест 13 человек.