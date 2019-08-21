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Телецентр «Останкино» потребовал от компании Алексея Пиманова 80,5 миллиона рублей
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Телецентр «Останкино» потребовал от компании Алексея Пиманова 80,5 миллиона рублей

Предварительные слушания назначены на 14 октября

Телевизионный центр «Останкино» подал в суд на компанию ведущего и режиссера Алексея Пиманова «Пиманов и партнеры». Сумма иска, зарегистрированного в Арбитражном суде Москвы, — более 80,5 миллиона рублей. Предварительные слушания назначены на 14 октября. В пресс-службе «Останкино» Daily Storm отказались комментировать данную информацию. Представитель «Пиманов и партнеры» признался, что в компании не в курсе ситуации.


Суть претензий «Останкино» — в сопроводительных материалах к иску, который был подан 15 августа. В заявлении суда о принятии иска к рассмотрению указывается, что истец должен «представить сведения о правовом статусе, подлинные доказательства, подтверждающие основания исковых требований», а ответчик — «представить сведения о правовом статусе, письменный отзыв с приложением документов, которые подтверждают возражения на иск».


Пиманов является учредителем компании «Пиманов и партнеры», которая занимается производством фильмов и телевизионных программ, среди которых, например, «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Пиманов, который также возглавляет медиахолдинг «Красная звезда», с 1997 года ведет передачу «Человек и закон» на Первом канале. С 1996-го по 2010 год был гендиректором телекомпании «Останкино».


В 2017 году крымская писательница Диана Кади заявила, что планирует подать в суд на Пиманова. Литератор обвинила ведущего в краже интеллектуальной собственности: по ее словам, режиссер адаптировал для сценария своего фильма «Крым» ее роман «Враг не должен видеть твоих слез», вышедший в 2014 году. Она также усмотрела в кинокартине госзаказ с украинской стороны. Представительница ведущего отказалась комментировать слова писательницы, только отметив, что Кади заявила о своих претензиях, посмотрев лишь трейлер картины, а не всю ленту целиком.


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