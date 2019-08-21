Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски на встрече в Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал на русском языке российского коллегу Владимира Путина, открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки 21 августа. Ниинисте также выразил надежду, что визит российского лидера будет успешным. Он добавил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, прошедшими ранее в августе.





«Я рад новой встрече», — сказал Ниинисте. Об этом сообщает ТАСС. Политик отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и Макрона, которые, по его словам, были позитивными. «Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — подчеркнул финский президент.