Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски на встрече в Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал на русском языке российского коллегу Владимира Путина, открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки 21 августа. Ниинисте также выразил надежду, что визит российского лидера будет успешным. Он добавил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, прошедшими ранее в августе.
«Я рад новой встрече», — сказал Ниинисте. Об этом сообщает ТАСС. Политик отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина и Макрона, которые, по его словам, были позитивными. «Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — подчеркнул финский президент.
Путин, в свою очередь, заявил, что Москва удовлетворена уровнем отношений с Хельсинки. «Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям», — отметил президент РФ.
По его словам, контакты между странами идут по линиям парламентов, правительств, общественных организаций. Кроме того, традиционно уделяется «значительное внимание гуманитарным связям», подчеркнул российский лидер. Путин также поблагодарил Ниинисте за приглашение в Финляндию.
Ранее сообщалось, что во время переговоров Путин и Ниинисте, в частности, обсудят отношения России и ЕС, международные темы и взаимодействие в Арктике.