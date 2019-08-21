Один человек погиб при падении вертолета в реку в Вологодской области

«В пятом часу в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии, связанном с падением вертолета в районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области», — сообщили в пресс-службе МЧС Вологодской области.





Местный сайт «Вологда Регион» сообщил, что в аварии погиб исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров.





Из реки торчит лишь фрагмент двухместного вертолета, он сам покоится на трехметровой глубине. На месте происшествия на данный момент работают 44 человек и 15 единиц техники.





20 августа вертолет, на борту которого находились двое туристов из России, потерпел крушение у берегов острова Порос в Греции. В результате погибли оба гражданина РФ и греческий пилот воздушного судна. Перед падением вертолет задел кабели электропередачи на острове. Это привело к отключению энергоснабжения на всем Поросе. Одним из погибших оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.