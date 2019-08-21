«Гитлер — цельная фигура»: Невзоров и Познер поспорили о политике в творчестве фюрера

Вывешивать дома картины Адольфа Гитлера — это нормально, но творчество фюрера нельзя воспринимать отдельно от его личности. Так ведущий Александр Невзоров прокомментировал Владимира Познера, который ранее призвал воспринимать картины Гитлера вне контекста фигуры лидера Третьего рейха. Познер и Невзоров не видят ничего страшного в том, что эти полотна кто-то готов сделать частью интерьера.





«Гитлер — это <...> фигура крайне романтическая. Его занятия живописью, когда он рисовал Деву Марию, религиозные, радостные, мажорные темы и композиции, — они на самом деле вписываются в этот образ, как ни странно», — сказал в беседе с Daily Storm Невзоров.





По его словам, нацистского лидера нельзя воспринимать отдельно от культуры Германии, потому что Гитлер, создавая свою авторитарную идеологию, опирался на идеи немецких романтиков вроде Генриха Гейне, которые заявляли о «всемирном и сильном германском духе».





«Гитлер очень много взял из этой культуры, он является ее произведением. Отдельно от его творчества его воспринимать нельзя, он очень цельная фигура, — отметил Невзоров. — Вопрос оценки его личности — это вопрос чисто пропагандистский».





Невзоров также привел другой пример связи творчества и личности — певца Майкла Джексона, обвиненного в педофилии.





«Он [Джексон] демонстрировал, что он «подпорчен», что он «особый» и что он является результатом слияния «черной» и европейской культуры, а также пластических операций. Он не скрывал, что он извращенец. Если вы посмотрите его песни, то это ведь не [Федор] Шаляпин и не Эдуард Хиль. Джексон делал ставку на извращенность, которая является великолепным товаром, потребляемым публикой», — подчеркнул он.





Сам ведущий и публицист не стал бы вешать картины Гитлера у себя дома, потому что у него уже висят произведения «великого русского художника» Николая Копейкина. Однако Невзоров не стал бы отказываться от произведений фюрера и нашел бы им применение.





«Вешать бы картины Гитлера у себя не стал, я бы их продал, это огромные деньги. Топтать ногами, проклинать или что-то еще не стал бы, сразу бы их продал», — резюмировал Невзоров.





Ранее 21 августа журналист Владимир Познер, отвечая на вопрос своего подписчика, можно ли вешать дома картины Гитлера, заявил, что личность автора и его творчество нужно воспринимать отдельно. По мнению известного журналиста, в таких ситуациях нужно лишь учитывать, является ли владелец картин поклонником Гитлера как политика или как художника.