РФ закупит за рубежом 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей

Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей за рубежом. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября. Речь идет о закупке четырех психотропных лекарств, в частности, клобазама (торговое название «Фризиум»), из-за покупки которого россиян ранее задерживали правоохранители.





Кроме того, за границей приобретут диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), отмечает «Интерфакс». Закупкой займется федеральное государственное предприятие «Московский эндокринный завод», который уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставок этих лекарств.





«ФГУП «Московский эндокринный завод» направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тысяч упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — сообщили в секретариате вице-премьера.





В то же время, отмечают в аппарате, «на настоящий момент не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, применяемых у детей — это свечи, сиропы, специальные растворы». Как поясняется, такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.





Ранее в 2019 году стало известно о нескольких случаях, когда россиян задерживали за покупку для тяжелобольных детей иностранных психотропных препаратов, которые не зарегистрированы в России. Чаще всего инциденты были связаны с противосудорожным лекарством «Фризиум».





Последний такой случай произошел 12 августа с москвичкой, которая забирала с почты заказанные таблетки. Ее задержали и завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств. После общественного резонанса и проверки прокуратуры дело закрыли.





В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразили обеспокоенность уголовным преследованием людей, приобретающих через интернет незарегистрированные в России лекарства. СПЧ призвал Минздрав и московский главк МВД разобраться в данной ситуации.