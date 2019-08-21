Экс-советник Януковича заявил, что Порошенко могут силой доставить на новый допрос

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что новый допрос Петра Порошенко назначен на 3 сентября. Политик обязан явиться для беседы к следователю, иначе ему грозит привод, предупредил Портнов. Он также назвал Порошенко «главным государственным преступником».
«Во вторник, 3 сентября, 2019 года в 10 утра ваш следующий допрос у следователя, Петр Алексеевич. Явка обязательна, иначе — привод», — написал юрист в своем Telegram-канале. Он не уточнил, по какому делу и в каком статусе будут допрашивать Порошенко.
Ранее 21 августа стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко вновь выехал из страны, направившись на отдых вместе с семьей в Норвегию. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники. По его данным, Порошенко направился в город Олесунн, считающийся известным туристическим центром.
«Он прилетел в воскресенье, 18-го числа, в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — сообщил собеседник агентства.
В конце июля «Украинская правда» писала о поездке бывшего украинского президента с семьей на отдых в Турцию.
Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров при отсутствии коалиции в Раде в 2016 году.
Последний раз Порошенко вызывали на допрос 12 августа. Тогда он приехал в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой».