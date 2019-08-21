Экс-советник Януковича заявил, что Порошенко могут силой доставить на новый допрос

Ранее 21 августа стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко вновь выехал из страны, направившись на отдых вместе с семьей в Норвегию. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники. По его данным, Порошенко направился в город Олесунн, считающийся известным туристическим центром.





«Он прилетел в воскресенье, 18-го числа, в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — сообщил собеседник агентства.





В конце июля «Украинская правда» писала о поездке бывшего украинского президента с семьей на отдых в Турцию.





Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров при отсутствии коалиции в Раде в 2016 году.





Последний раз Порошенко вызывали на допрос 12 августа. Тогда он приехал в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой».