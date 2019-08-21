Самарские коммунальщики доказали эффективность «пирамид позора»

«Изготовление одной пирамиды стоит в районе 15 тысяч [рублей]. В прошлом году мы собрали около двух миллионов [рублей] долгов при помощи этих пирамид. [Установкой пирамиды] у нас занимаются в свободное от рабочего времени наши цеха. Это вопрос распределения ресурсов и составления правильного графика, когда у бригады есть свободная техника: привезли и поставили», — рассказала пресс-секретарь компании «СКС» Мария Алмазова.





Всего за 2018 год были изготовлены четыре «пирамиды позора», а в 2019 построили еще одну — со встроенным громкоговорителем. Однако точно рассчитать экономический эффект от новшества сложно, поскольку многие жильцы начали уплачивать долги сами, узнав из СМИ об инициативе коммунальщиков.





«В общей сложности за прошлый год мы затратили 195 тысяч рублей. Получили экономический эффект два с половиной миллиона. Более 500 выходов материалов в СМИ — соответственно, люди прочитали и, наверное, какие-то выводы для себя сделали», — уточнила представитель СКС.





По словам пресс-секретаря, обычно с неплательщиков в результате судебных разбирательств удавалось взыскивать только около 10% долгов. «Пирамиды позора» СКС убирает лишь после того, как должник погасит более половины задолженности. На сайте Самарских коммунальных сетей сообщается, например, что 20 августа «пирамиду позора» с громкоговорителем установили возле дома, собственник которого задолжал 21 тысячу рублей. После этого хозяин домовладения погасил задолженность в течение двух часов.





Несмотря на эффективность метода, против него выступила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. «Категорически против. В судебном порядке надо взыскивать деньги», — заявила она Daily Storm.





Летом 2018 года самарские коммунальщики изготовили и облегченную «пирамиду позора», которую начали подвешивать возле окон квартир многоквартирных домов, в которых проживают злостные неплательщики.





В июле того же года одну из трехтонных «пирамид позора» похитили и повредили. Самарская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).