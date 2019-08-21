СМИ: США планировали тратить на Гренландию 600 миллионов долларов в год

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, в рамках которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в 600 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, Вашингтон готов был предоставить датскому правительству единовременный крупный бонус, чтобы ускорить продажу острова США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Издание не уточнило сумму единовременного бонуса, который США готовы были выплатить Дании.





Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала идею о покупке Гренландии абсурдной и подчеркнула, что остров не продается. В связи с этим Трамп отложил запланированный на 2–3 сентября визит в Данию. В МИД Гренландии заявили, что остров открыт «для бизнеса, а не для продажи».





Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила The Wall Street Journal. Тогда ряд датских политиков выразили возмущение такой инициативой: идею раскритиковали представитель Датской народной партии Серен Есперсен, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен, член Консервативной партии Расмус Ярлов и другие деятели. 19 августа американский президент подтвердил журналистам, что интересовался приобретением острова. По словам Трампа, данная тема интересна для США в стратегическом плане. Однако он подчеркнул, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».





Стоимость Гренландии может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. Ученый сказал РИА Новости, что «это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность».





В 1867 году Российская империя продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов. В 1803 году Соединенные Штаты за 15 миллионов долларов приобрели у Франции территорию общей площадью примерно 2,1 миллиона квадратных километров. На отошедших США территориях сейчас находятся часть штата Луизиана, вся территория штатов Арканзас, Миссури, Айова и другие.