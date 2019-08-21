«Коммерсантъ»: Россия передаст Украине арестованных моряков до конца августа

Россия и Украина до конца августа обменяются удерживаемыми на территории обеих стран лицами, в числе которых — моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщают источник «Коммерсанта», близкий к переговорам по обмену, а также украинский дипломат. Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов в беседе с Daily Storm отказался от комментариев об обмене, сославшись на отпуск омбудсмена, но отметил, что ее отпуск окончится 26 августа.





«Татьяна Николаевна сейчас в отпуске, поэтому без комментариев. Она выйдет из отпуска 26 августа», — сказал пресс-секретарь Москальковой. Украинский омбудсмен Татьяна Денисова отказалась обсуждать обмен задержанными.





Собеседник «Коммерсанта» в окружении президента Украины заявил, что сейчас уточняются списки для обмена задержанными. Источник издания утверждает, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились об обмене после первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля.





25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. На борту было 24 военных, всех обвинили в незаконном пересечении государственной границы РФ.





29 июня прошлого года уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова подтвердила возможность обмена 23 украинских заключенных, находящихся в тюрьмах РФ, на 23 россиянина, отбывающих наказание на Украине. Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова неоднократно обсуждали обмен, однако он так и не состоялся.