В МИД России оценили возможность возрождения формата G8

Обсуждения возможности возвращения к формату G8 необходимо вести не в публичной, а в профессиональной сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад должен сформировать и предоставить Москве конкретные предложения по данному поводу, добавила она. В настоящее время сложно понять, о чем идет речь, отметила Захарова.





«Должны быть сформированы предложения, если они есть и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семерка» хочет позиционировать себя как серьезный формат», — сказала ТАСС Захарова.





20 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме во время встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника CNN в администрации Трампа, 20 августа он также провел беседу по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора политики сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите G7 в 2020 году было бы разумным, сообщил собеседник телеканала.





CNN также отмечал, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите «Группы семи», который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.





19 августа во время пресс-конференции с Макроном во Франции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против возвращения в «Большую семерку».





G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976-го по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с РФ участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».