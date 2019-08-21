Габуния: Нет рационального объяснения моему оскорблению Путина

Экс-телеведущий телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния заявил, что не собирается извиняться за свою ругань в адрес президента России Владимира Путина. По словам грузина, рационально он объяснить свои действия в телеэфире не может, но считает, что сказал то, о чем якобы думает вся Грузия.





«Меня спрашивают, почему я это сделал. У меня нет рационального объяснения. О журналистских стандартах там вообще не шла речь. Это вообще не было журналистикой никак. Я считаю, что я сказал то, что думает вся Грузия», — приводит слова Габунии портал «Грузия Онлайн».





Экс-телеведущий уточнил, что если бы считал свои действия ошибочными, то извинился бы. По словам Габунии, он понимает, что выразился в очень грубой форме. «Я понимаю, что это очень больно. Особенно последняя часть, где я упомянул родителей и их могилы. Понимаю, это тяжело, но в тот момент я вспоминаю те могилы, которые российские солдаты сознательно оскорбили», — заявил он. Габуния отметил, что выбрал такую жесткую форму обращения, поскольку хотел, чтобы его слова услышал Путин.





7 июля телеведущий Габуния в эфире «Рустави-2» оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей. Высказывания журналиста вызвали международный скандал. Несмотря на это, Гварамия отказался увольнять Габунию. Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили рассказывал Daily Storm, что телеведущий и гендиректор состоят в сексуальной связи, а автором оскорбительного монолога Габунии был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.





18 июля предприниматель Кибар Халваши, который официально стал владельцем «Рустави-2», уволил Гварамию с поста генерального директора телеканала и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию. 2 августа Гварамия был вызван на допрос по делу о финансовых махинациях в телекомпании. 20 августа Салия заявил об увольнении ряда журналистов «Рустави-2». В числе освобожденных от должности сотрудников оказался и Габуния. По словам нового владельца канала, причиной увольнений стал конфликт интересов.