В продаже появились футболки с фразой бортпроводника А321 — фото

16 августа президент России Владимир Путин на открытии совещания Совета безопасности сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героя России летчикам лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (командир) и Георгию Мурзину (второй пилот). Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества. Ранее 16 августа Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Летчик также высоко оценил профессионализм бортпроводников, назвав их «очень смекалистыми».