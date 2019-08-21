В продаже появились футболки с фразой бортпроводника А321 — фото

В интернете появились в продаже футболки с фразой «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику лайнера А321 Дмитрию Ивлицкому. Он произнес эти слова после аварийной посадки самолета под Москвой 15 августа, во время эвакуации пассажиров.
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек.
16 августа президент России Владимир Путин на открытии совещания Совета безопасности сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героя России летчикам лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (командир) и Георгию Мурзину (второй пилот). Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества. Ранее 16 августа Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Летчик также высоко оценил профессионализм бортпроводников, назвав их «очень смекалистыми».