«Аляску не продадите?»: в Дании возмутились решением Трампа отложить визит в Копенгаген

«Трамп живет на другой планете. Эгоистичной и лишенной уважения», — заявила парламентарий, представитель «Красно-зеленой коалиции» Перниль Скиппер.





В Королевском дворе также отметили, что удивлены решением американского лидера. «Это было для нас сюрпризом...Нам нечего больше сказать по этому поводу», — сказала «Радио Дании» представитель датской королевской семьи Лене Бэллеби.





Утром 21 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределенный срок из-за ее отказа рассмотреть продажу Гренландии Соединенным Штатам. Встреча политиков должна была пройти в начале сентября.





Ранее американский лидер подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова. По его словам, он интересовался этим вопросом в стратегическом смысле и данная тема не является «номером один в повестке дня». Фредериксен в свою очередь назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию и выразила надежду, что это была шутка. Вместе с тем датский премьер подчеркнула необходимость обсудить с Вашингтоном ряд общих тем, в том числе сотрудничество в Арктике.