«Аляску не продадите?»: в Дании возмутились решением Трампа отложить визит в Копенгаген

Датские политики негативно восприняли решение президента США Дональда Трампа отложить поездку в Копенгаген, после того как премьер-министр страны Метте Фредериксен отказала ему в покупке Гренландии. По мнению парламентариев, американский лидер таким шагом оскорбляет датчан и саму страну. В королевском дворе страны также отметили, что действия Трампа воспринимают с удивлением.
«Я датчанин и консерватор, и мне очень сложно понять такой ход мысли — Трамп без причины предполагает, что может просто купить автономную часть нашей страны, пишет об этом в Twitter, а потом оскорбительно отменяет визит, к которому мы все готовились. Может, он хочет нам продать часть США? Аляску, например? Проявите уважение, пожалуйста...» — заявил представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.
Негативно оценил действия Трампа лидер левых радикалов и бывший министр экономики Дании Мортен Эстергард: «Реальность всегда превосходит ожидания. Неужели никто в администрации президента не сказал Трампу заранее, что нельзя купить Гренландию?». По его словам, поведение главы Белого дома показывает, почему Дании нужно укреплять связи с европейскими союзниками вместо США.
«Трамп живет на другой планете. Эгоистичной и лишенной уважения», — заявила парламентарий, представитель «Красно-зеленой коалиции» Перниль Скиппер.
В Королевском дворе также отметили, что удивлены решением американского лидера. «Это было для нас сюрпризом...Нам нечего больше сказать по этому поводу», — сказала «Радио Дании» представитель датской королевской семьи Лене Бэллеби.
Утром 21 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределенный срок из-за ее отказа рассмотреть продажу Гренландии Соединенным Штатам. Встреча политиков должна была пройти в начале сентября.
Ранее американский лидер подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова. По его словам, он интересовался этим вопросом в стратегическом смысле и данная тема не является «номером один в повестке дня». Фредериксен в свою очередь назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию и выразила надежду, что это была шутка. Вместе с тем датский премьер подчеркнула необходимость обсудить с Вашингтоном ряд общих тем, в том числе сотрудничество в Арктике.