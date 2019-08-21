В Госдуме и СПЧ оценили проект Кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах, разработанный МГУ. Документ предлагает ряд поправок, среди них — возвращение избирательного залога и графы «против всех» на выборах региональном уровне. Глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что выступает против кодификации, но за экспертное обсуждение поправок в выборное законодательство. Доцент кафедры Института общественных наук РАНХиГС, член СПЧ, политолог Екатерина Шульман назвала предложенный избирательный залог «наиболее честной и простой мерой для регистрации кандидатов».





Глава думского комитета по строительству и законодательству считает, что примерно через десять лет кодификация может быть более актуальна. «Предложения [разработанные в МГУ], да и саму кодификацию можно обсуждать. Нужно общественное обсуждение, но сама форма кодификации в корне неверная, или предложена как минимум не вовремя, кодекс на эту тему можно принимать лет через десять, когда мы будем понимать, чего хотим, — заявил Daily Storm Крашенинников. — Кодификация — это способ систематизации давно сложившегося законодательства, которое действует десятки или даже сотни лет. У нас пока, к сожалению, ничего не устоялось [в избирательном законодательстве]».





Член СПЧ Екатерина Шульман отметила, что противники кодификации норм о выборах обосновывают свою позицию тем, что Россия — федеративное государство, поэтому у него не может быть единого кодекса избирательного законодательства. «Не могу сказать, что у меня есть определенная позиция на этот счет, меня больше интересуют, будут ли изменения в рамках проведения выборов. Они назрели, и куча политических неприятностей, которые мы сейчас имеем, вырастает из бессмысленного устаревшего избирательного законодательства», — заявила Daily Storm Шульман.





Эксперт назвала предложение внести графу «против всех» на выборах регионального и муниципального уровня «смутной либерализацией». «Графа против всех хороша тем, что она позволяет протестному избирателю все-таки прийти на выборы. Если нет графы «против всех», то часть людей просто не приходит — а так они проголосуют, у них будет ощущение, что они все-таки как-то высказываются. Участие в избирательном процессе — лучше чем не участие», — добавила она.





Екатерина Шульман сообщила, что из предложенных в МГУ поправок ей больше всего нравятся возвращение избирательного залога и возможность создания избирательных блоков. «Я — сторонник избирательного залога, я считаю его наиболее честной и простой мерой для регистрации кандидатов. Я считаю, что сбор подписей надо просто убирать из законодательства — это коррупциогенная мера, она и стоит денег и является непрозрачной, нечестной, как на этапе сбора, так и на этапе проверки», — рассказала член СПЧ.





Положения из текста проекта Кодекса о выборах и референдумах опубликовали «Ведомости». Директор РФСВ Максим Лесков сообщил изданию, что не исключает, что проект вынесут на обсуждение экспертов ЦИК и Госдумы. Однако близкий к администрации президента собеседник, уверяет, что документ подготовили лишь для обсуждения и решения на его основе приниматься не будут.