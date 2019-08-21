Участие РФ в G7 «не должно быть ритуальным»: в Госдуме оценили предложение Макрона и Трампа

Глава комитета по иностранным делам Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал предложение президентов США и Франции о восстановлении формата G8. По мнению Слуцкого, возвращение России в «Большую восьмерку» «не должно быть ритуальным» и зависит от обеспечения равных прав для всех сторон. В то же время предложение Дональда Трампа и Эммануэля Макрона подтверждает важную роль России в мире. Возвращение в G8 не является самоцелью для российской стороны.
«Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7», — заявил Слуцкий.
По словам главы комитета Госдумы, идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене и действия других стран по ее сдерживанию и изоляции ни к чему в итоге не приводят. Это признают и президент США, и президент Франции.
«Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 — не самоцель. На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль», — добавил Слуцкий.
20 августа во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение к формату G8. По его словам, из «Большой восьмерки» РФ исключил предшественник Трампа Барак Обама, из-за того, что политика президента России Владимира Путина была эффективнее американской.
21 августа журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в ходе телефонного разговора президентов США и Франции было принято решение пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который должен пройти в Америке. Идея возвращения России в «Большую восьмерку», как сообщила Атвуд, принадлежит Макрону. Ожидается, что этот вопрос поднимет Трамп на ближайшем заседании G7 в Биарицце.
В марте 2014 года «Большая семерка» приняла решение о том, что саммит в июне того же года состоится без участия России из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, «пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение», говорилось в совместном заявлении руководства Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии.