Участие РФ в G7 «не должно быть ритуальным»: в Госдуме оценили предложение Макрона и Трампа

Глава комитета по иностранным делам Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал предложение президентов США и Франции о восстановлении формата G8. По мнению Слуцкого, возвращение России в «Большую восьмерку» «не должно быть ритуальным» и зависит от обеспечения равных прав для всех сторон. В то же время предложение Дональда Трампа и Эммануэля Макрона подтверждает важную роль России в мире. Возвращение в G8 не является самоцелью для российской стороны.





«Если действительно поступит приглашение в адрес России принять участие в саммите G7 в 2020 году, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной антироссийской политики санкций стран клуба G7», — заявил Слуцкий.





По словам главы комитета Госдумы, идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене и действия других стран по ее сдерживанию и изоляции ни к чему в итоге не приводят. Это признают и президент США, и президент Франции.





«Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 — не самоцель. На сегодняшний день такого формата уже не существует. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, такие как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль», — добавил Слуцкий.





20 августа во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение к формату G8. По его словам, из «Большой восьмерки» РФ исключил предшественник Трампа Барак Обама, из-за того, что политика президента России Владимира Путина была эффективнее американской.