В Минпросвещения предупредили о возможном переутомлении учащихся из-за уроков по киберспорту

Введение дополнительных уроков в школьную программу, в том числе киберспортивных факультативов, может привести к переутомлению учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, комментируя инициативу Института развития интернета (ИРИ) о добавлении уроков по некоторым компьютерным играм в школах. В то же время в ведомстве отметили, что сама идея имеет ценность и министерство поддерживает программы, способствующие погружению школьников в сферу IT.





«Школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — пояснили в ведомстве (цитата по ТАСС).





В Минпросвещения признали, что геймификация учебного процесса имеет место в развитии образования, в том числе и в России. «Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере IT и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе», — добавили в министерстве.





Ранее эксперты ИРИ предложили Минпросвещения включить в школьную киберспортивные дисциплины, а также компьютерные игры, развивающие креативное мышление, такие как Defense of the Ancients (DotA) 2, Minecraft и Hearthstone. По их мнению, указанные игры помогут развивать навыки работы в команде, скорость реакции и стратегическое мышление у школьников.





Также организация предложила Министерству просвещения РФ внести занятия киберспортом в факультативную программу школ для подростковой и юношеской возрастных групп. Речь идет об эксперименте в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда». Предполагается, что инициативу могут реализовать до 2025 года в нескольких школах каждого российского региона. Замглавы комитета по образованию и науке Борис Чернышов отметил в беседе с Daily Storm, что считает обучение школьников компьютерным играм перспективным направлением.