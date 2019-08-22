Московский метрополитен подал в суд на Навального и его соратников

Среди ответчиков указаны Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Александр Соловьев и глава московского штаба Навального Олег Степанов. Сумма и суть претензий метрополитена к оппозиционерам не указаны.





На данный момент Навальный, Яшин, Галямина и Милов отбывают административные аресты в связи с проведением несанкционированной акции 27 июля, которая привела к массовым беспорядкам. Степанов отбыл два ареста и 16 августа был оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию встреч кандидатов в депутаты с избирателями на Трубной площади.





Иски к оппозиционерам ранее подали ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и несколько других московских предприятий на общую сумму около 13 миллионов рублей. Причиной исков стало перекрытие дорог и нарушение движения транспорта во время несанкционированной акции 27 июля.





Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки президент России Владимир Путин заявил, что недопущенные к выборам в Мосгордуму кандидаты нарушили закон. По словам Путина, оппозиционеры представили в избиркомы списки с поддерживающими их избирателями, в которых оказались умершие люди. Президент отметил, что это не ошибка, а фальсификация. Высказываясь об акциях протеста в Москве, Путин подчеркнул, что и митингующие, и правоохранительные органы должны соблюдать российские законы.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест 13 человек.