СМИ: Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз выступает против того, чтобы приглашать Россию вернуться к переговорам лидеров «Большой семерки» G7 без каких-либо условий. Об этом сообщают Reuters, РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя Евросоюза. Ранее о желании пригласить РФ на саммит G7 говорили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.





«Идея приглашения России на саммиты «Семерки» без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости. ЕС убежден, что причина исключения России из «Восьмерки» в 2014 году сохраняется и по сей день», — цитирует ТАСС источник в Совете ЕС.





Ранее другой европейский дипломат сообщил агентству, что для отмены санкций ЕС против России и приглашения ее в «Большую семерку» необходимо завершить выполнение минских соглашений. Чиновник отказался комментировать тот факт, что РФ — не участник минских соглашений, а гарант их исполнения, наряду с Германией и Францией. По его словам, обсуждение возвращения Москвы в G7 не входит в официальную повестку дня 45-го саммита лидеров «Семерки», который пройдет 24-26 августа. «Однако [тема возвращения РФ в G7] может быть поднята лидерами в разделе отношений с РФ», — заявил он.





22 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пока не изменится ситуация с Донбассом и Крымом, Москва не сможет вернуться в G7. Сформулированные президентом Украины тезисы неграмотны и не имеют смысла, считает Захарова. Она пообещала «по-братски» консультировать Зеленского, «пока МИД Украины не укомплектован». Дипломат также отметила, что украинский президент хотел потроллить Россию, «но получилось как всегда».





О желании пригласить Россию на саммит G7 говорили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил 21 августа на встрече с журналистами, что возрождение формата «Восьмерки» с участием России было бы уместным. Макрон, однако, указал, что необходимая предпосылка для возвращения РФ — урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений.





«Группа семи», «Большая семерка», или G7 — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к этой структуре присоединилась Россия, из-за чего группу переименовали в G8. Однако весной 2014 года — из-за вхождения Крыма в состав РФ и конфликта в Донбассе — западные страны заявили о переходе к формату G7 без участия российской стороны.