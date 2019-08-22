В Петербурге уволили 340 сотрудников Управления экономической полиции

Со всеми сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия ГУ МВД по Санкт-Петербургу расторгли контракты. Массовое увольнение связано с реорганизацией системы — некоторые из уволенных сотрудников смогут вернуться к своей работе после реорганизации ведомства, однако с другими в органах решили расстаться. Каждого из 340 сотрудников предупредили о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».





Перестановки связаны с желанием руководства ГУ МВД усилить районные управления полиции и провести серьезные перестановки в руководящем звене, пишет интернет-издание «Фонтанка». Газета отмечает, что сменится как минимум один руководитель — пост главы «коррупционного» отдела займет подполковник полиции Дмитрий Кипрушев, ранее работавший в аналогичной структуре подразделения МВД по Карелии.





Издание подчеркивает, что перестановки в экономической полиции начались с увольнения предыдущего главы подразделения, полковника Алексея Бриллиантова, в середине апреля этого года. На его место пришел полковник Евгений Ульянов, ранее занимавший пост начальника отдела экономической безопасности Южного административного округа ГУ МВД по Москве.





Реорганизация петербургского главка МВД началась в марте этого года. Крупные перестановки производятся после ухода бывшего главы ведомства Сергея Умнова, которого сменил на его посту генерал Роман Плугин. После занятия Плугиным должности большинство глав отделов ведомства также освободили свои посты или были назначены на другие должности.