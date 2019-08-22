Власти Москвы не согласовали проведение акции 31 августа

Власти Москвы отклонили заявки на проведение 31 августа акции за свободные выборы и против политических репрессий. Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Столичная администрация отказала в проведении акции нескольким заявителям: Либертарианской партии России, главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Елене Русаковой.
«Либертарианцы подавали на шествие, маршрут которого уже давали. А им отказали и даже альтернатив не предложили, что прямо противоречит закону», — написала в Facebook Любовь Соболь.
Либертарианцы предлагали провести шествие от Страстного до Сретенского бульвара, однако мэрия ответила, что «в месте сбора шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества участников к месту проведения митинга».
Кроме того, столичная администрация ответила Елене Русаковой, что шествие по Тверской улице и митинг на площади Тверской заставы также создадут помехи движению, сообщил телеканал «Дождь». В ответ на заявку Вихаревой мэрия заявила, что митинг на Проспекте Мира «повлечет нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры», пишет издание.
В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. Только два митинга (20 июля и 10 августа) были согласованы с властями. Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидатов, 57 кандидатам было отказано в регистрации из-за некорректных данных собранных подписей избирателей. Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля.