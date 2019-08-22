Радикалы предложили Трампу выкупить франкоязычную часть Бельгии за один евро

Представители валлонской либеральной партии «Реформаторское движение», как сообщает ТАСС, довольно болезненно отреагировали на высказывание националистов, назвав шутку «грубой и глупой».





Отмечается, что партия настаивает на широкой автономии Фландрии (официальный язык — нидерландский), где уровень жизни достаточно высокий, от франкоязычной Валлонии, где положение дел куда хуже. Также NVA не отвергает планов по разделению Бельгии.





Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила The Wall Street Journal. Тогда ряд датских политиков выразили возмущение такой инициативой: идею раскритиковали представитель Датской народной партии Серен Есперсен, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен, член Консервативной партии Расмус Ярлов и другие деятели. 19 августа Трамп подтвердил, что действительно рассматривал идею с покупкой Гренландии со стратегической точки зрения. Вместе с тем он подчеркнул, что для него этот вопрос не является приоритетным.





21 августа газета The Washington Post сообщила, что в Белом доме обсуждали возможность заключения с Данией сделки, в рамках которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в 600 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, Вашингтон готов был предоставить датскому правительству единовременный крупный бонус, чтобы ускорить продажу острова Соединенным Штатам.