Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не хотели бы вмешиваться в ситуацию вокруг возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами Америки. Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом». Представитель Кремля добавил, что из-за Гренландии в отношениях Дании и США пробежала «черная кошка».





«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», — заявил Песков журналистам.





Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что планы Трампа насчет Гренландии оценят многие жители США. «Сама демонстрация желания реализовывать национальные интересы подобным способом понравится многим американским обывателям. Это скорее позитивно скажется на рейтинге Трампа в период избирательной кампании», — отметил Новиков.





21 августа Трамп раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен из-за ее реакции на идею о покупке Гренландии. Американский лидер назвал ответ датского политика по этой теме злобным и неуместным. Общаться подобным образом с властями США недопустимо, подчеркнул Трамп.





Свою позицию по поводу идеи Трампа Фредериксен озвучила 18 августа в интервью датским журналистам. По ее словам, «это абсурдная дискуссия», которую нет необходимости вести. Премьер-министр Дании обратила внимание, что есть много других по-настоящему важных тем, которые она совместно с властями Гренландии хотела бы обсудить с американским президентом, например сотрудничество с США в Арктике.





Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила газета The Wall Street Journal. Тогда ряд датских политиков выразили возмущение такой инициативой. 19 августа американский президент подтвердил журналистам, что думал о приобретении острова. Данная тема интересна для США в стратегическом плане, пояснил Трамп. Однако он подчеркнул, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».