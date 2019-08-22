На Урале по подозрению в изнасиловании задержали троих полицейских

В Екатеринбурге троих полицейских заподозрили в групповом изнасиловании, совершенном в служебном автомобиле. По версии следствия, сотрудники городского управления МВД надругались над женщиной 1997 года рождения. В настоящее время правоохранители задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об их аресте.





По данным Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 18 августа на одной из городских улиц. Сотрудники патрульно-постовой службы «с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера».





Впоследствии полицейские были задержаны представителями управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).





СКР уже обратился в суд с ходатайством об аресте всех троих задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.





Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России отправятся в Свердловскую область, чтобы проверить информацию об изнасиловании, в котором подозревают полицейских. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.





В октябре 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе МВД. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 27 августа 2019 года.