Правительство запустит пилотный проект по сексуальному воспитанию в российских школах

Главный психиатр Минздрава России, директор центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал Daily Storm о новом предмете, который в пилотном формате будет внедряться в некоторых российских школах с 1 сентября. Дисциплина будет совмещать элементы психологии, основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сексуального просвещения, и уже с третьего класса детям будут рассказывать о вреде наркотиков. По словам психиатра, учебники по новому предмету утверждены министрами здравоохранения и просвещения. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что общественное обсуждение нового предмета не проводилось.





«Многие родители детям ничего не рассказывают [о сексе]. Особенно девочкам, о том, что у них должны появляться менструации. А девочки страшатся этого. Подростки должны быть готовы к этому, — сказал Daily Storm Кекелидзе. — Представьте себе, когда у детей начинается переходный возраст и у ребенка на лице появляются прыщи. По идее, должно быть так, чтобы преподаватель или психолог [сказал им]: этим летом у вас должны появиться прыщи, оттопыриться уши (я про мальчиков говорю), ломаться голос. Это должно быть: вы растете. То же самое касается и девочек, у которых меняются формы».





Также психиатр рассказал, что на уроках школьники будут изучать, как общаться друг с другом, как дружить, как им вести себя в обществе сверстников. Педагоги им постараются объяснить, что человеческая жизнь очень важна и нельзя ее подвергать опасности. Самые разные вопросы будут поэтапно обсуждаться с 3-го по 11-й классы.





«Речь будет идти о профилактике буллинга и о «траве», которую им [школьникам] предлагают в 3-4-х классах. Речь будет идти о том, что это отрава и она опасна. Эти вопросы будут рассматриваться поэтапно, чтоб дети имели представление», — отметил Кекелидзе.





«Подготовленные учебники по психологии рассматривались на разных этапах, в обсуждениях участвовали и [министр здравоохранения Вероника] Скворцова, и [министр просвещения Ольга] Васильева. Они рассматривали эти вопросы, были получены положительные рецензии, и сейчас наступил третий этап — пилотного исследования. В нескольких учебных заведениях ученикам 3-4-х классов, или только 3-х классов, будет преподаваться предмет [психологии]», — добавил главный психиатр Минздрава.





Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец призналась Daily Storm, что об инициативе чиновников узнала от журналистов. По словам Волынец, каждая семья вправе решать, когда и что именно нужно узнавать их ребенку.





«Что касается сексуального просвещения, особенно раннего, то подавляющее большинство родителей выступают против, — заявила Daily Storm глава НРК. — Большинство родителей категорически против того, чтобы это было в обязательном порядке, пусть вводят факультативно, чтобы родители могли решить сами. Мы не видели эту программу. Мы не должны быть ханжами, но всему свое время».





Ранее Кекелидзе рассказал «Интерфаксу», что вести уроки по новому предмету будут педагоги-психологи. По его словам, преподаватели обсудят со специалистами центра имени Сербского, авторами учебников по психологии для школ, вопрос, какая идея заложена в каждом уроке и почему эти проблемы предлагается обсуждать в 3-4-х классах. Минобразования выберет регионы, в которых будет запущен пилотный проект.





В 2007 году РПЦ представила проект школьного курса о взаимоотношениях мужчин и женщин. «Выход — это верность единственному супругу или супруге в течение всей жизни и воздержание до брака», — заключали авторы программы, разработанной по заказу РПЦ в Национальном научном центре наркологии Росздрава на грант ООН. Программа в российских школах введена не была. В 2013 году министр образования и науки Дмитрий Ливанов предложил возобновить обсуждение возможности сексуального просвещения в школах. В ответ на это уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов в ответ порекомендовал больше заниматься чтением классической русской литературы.





В ноябре 2018 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в котором 60% респондентов поддержали введение уроков полового воспитания в школах. В то же время лучшим способом полового воспитания 47% россиян признают беседы с родителями, 37% – консультации у врачей.