Кремль подтвердил подготовку к обмену заключенными с Украиной

Россия и Украина действительно ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил он.





«Определенные контакты на этот счет осуществляются», — цитируют «Ведомости» Пескова.





Он также подчеркнул, что Путин и Макрон на прошедших переговорах, обсуждая тему обмена заключенными между Россией и Украиной, не обсуждали судьбу осужденного в России режиссера Олега Сенцова и находящегося под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского.





«Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — добавил пресс-секретарь.





21 августа РБК и «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Москва и Киев практически завершили переговоры по поводу обмена задержанными и уже составляют списки конкретных лиц. По предварительным данным, стороны совершат обмен до конца августа. Кроме того, Россия, как уточняет «Коммерсантъ», планирует вернуть на родину украинских моряков, которые были задержаны в 2018 году в Керченском проливе.





18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимание формулы обмена «всех на всех» у Москвы и Киева отличается. По его словам, эта идея была озвучена украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его телефонного разговора с Владимиром Путиным, во время которого также обсуждался вопрос по обмену удерживаемыми лицами.





Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный сообщил, что 18 июля российская и украинская стороны договорились об обмене заключенными по схеме 208 на 69. По его словам, Киев отдаст 208 осужденных и взамен получит 69 своих граждан. Он также отметил, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик согласились с такой схемой обмена, однако Москва в последний момент потребовала провести процедуру правовой очистки обмениваемых лиц.