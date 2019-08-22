Роспотребнадзор начал проверку информации о вспышке чумы в Донбассе

Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, среди украинских военных в Донецкой области. Ранее очаги этого заболевания не фиксировались в регионе, отметили в ведомстве. В Роспотребнадзоре также сообщили, что усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной, чтобы снизить риски возможного заражения россиян.





«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет мониторинг ситуации в связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке инфекции, похожей на чуму, среди военнослужащих Украины в населенном пункте Авдеевка Донецкой области. Вместе с тем природные очаги чумы ранее не регистрировались на данной территории», — заявили в ведомстве 22 августа. Об этом сообщает ТАСС.





Роспотребнадзор также принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу для снижения рисков заражения населения РФ. Кроме того, в МИД России направлен запрос для уточнения информации о возможной вспышке чумы, отметили в федеральной службе.





«Роспотребнадзор готов оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.





21 августа на сайте оперативного командования армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) появилось сообщение о том, что у 12 украинских военных из бригады, расположенной в селе Авдеевка Донецкой области, диагностировали чуму. «По имеющимся у нас данным, предварительный диагноз, поставленный заболевшим, — чума», — говорится в сообщении.





По мнению специалистов, военные заразились от своего сослуживца, находящегося сейчас в тяжелом состоянии. Разносчиком инфекции была прирученная им крыса, сообщили представители армии ДНР. Первому заболевшему также поставлен диагноз «лептоспироз». По предположению медиков, эту инфекцию боец получил в результате укуса летучей мыши, которую также хотел приручить, добавили в оперативном командовании.