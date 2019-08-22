«Синдром вахтера»: в соцсетях высказались о скандале с пассажиркой «Победы»

Пользователь Иван Яблоков также осудил действия сотрудников UTG. «Есть правила, а есть человечность», — отметил он. «Просто сволочи бездушные», — написал Николай Николаев.





Как сообщили телеканалу «360» в самой «Победе», сотрудники аэропорта действовали согласно правилам. «Победа» внимательно изучила ситуацию. В перевозке отказано верно: у нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать», — сказали в авиакомпании.





При этом перевозчик подчеркнул, что перед вылетом всех пассажиров информируют о габаритах ручной клади и правилах перевозки. В соответствии с установленными нормами клиенты должны рассчитывать время на предполетный осмотр.





«Однако «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях», — отметили в компании. Представители перевозчика добавили, что уже направили в UTG обращение с претензией и просьбой провести работу по обучению персонала корректному общению с пассажирами.





Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Евгений Ревенко направил запрос в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации. «По словам Ревенко, в аэропорту Внуково сотрудницы компании UTG, которая занимается логистикой и отправкой пассажиров, явно издеваются и не пускают на борт авиакомпании «Победа» женщину, собиравшуюся вылетать в Чебоксары на похороны кого-то из родственников», — говорится в сообщении пресс-службы партии.





Сотрудницы компании должны понести наказание, а сама UTG — компенсировать пассажирке материальный и моральный ущерб, добавили в «Единой России». «Я как депутат Госдумы направляю запрос в транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене, которая разворачивалась на глазах сотен пассажиров, гостей столицы, в одном из крупнейших аэропортов Москвы», — приводит пресс-служба партии слова Ревенко.





Ранее 22 августа в интернете опубликовали видео, на котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс «Победы» в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Пассажирка выбросила свои вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь. Однако на рейс ее в конечном счете все равно не пустили, так как посадка на самолет уже закончилась.