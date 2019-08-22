В интернете появилось видео смертельного ДТП с сыном бизнесмена и пенсионеркой

Как передает Telegram-канал «112», инцидент произошел на улице Песчаная на севере столицы. «Лихач гнал со скоростью свыше 100 километров в час и заметил пожилую женщину, переходившую дорогу, в последний момент. От удара пенсионерку отбросило на несколько десятков метров. Она погибла на месте», — отмечается в сообщении.





«За рулем иномарки сидел 19-летний Бэнн Дайман, сын бизнесмена Давида Даймана. Он был трезв и очень напуган», — также сообщил «112».





Канал также утверждает, что на место ДТП вскоре подъехал сам Давид Дайман, который вместе с некими другими людьми пытался снять номера с машины сына. Однако этому помешали свидетели аварии.





По информации РЕН ТВ, упомянутый инцидент произошел 17 августа. Телеканал тоже подтверждает информацию о том, что за рулем сбившей женщину машины находился Бэнн Дайман.





РЕН ТВ также опубликовал комментарий, полученный от матери юноши. «У ребенка стресс, очень прошу его не беспокоить, у него депрессия, ребенок, 19 лет. Я все понимаю, я все знаю, мама, у меня тоже болит душа. Ребенок домашний, ну, случилось. Это же не намеренно, я тоже переживаю. У него характеристика очень хорошая, жалко ребенка», — заявила она.





Собеседница телеканала также добавила, что ее семья поддерживает связь с родственниками погибшей женщины.





По информации из открытых источников, Давид Дайман является одним из учредителей компании «Дженерал Шиппинг Компани», которая занимается контейнерными перевозками грузов и предоставляет услуги по таможенному оформлению товаров.