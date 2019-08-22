В Москве эвакуировали головной офис «Билайна» из-за угрозы взрыва

Сотрудников головного офиса компании «Билайн» в Москве эвакуировали из-за поступившего анонимного звонка о минировании вечером 22 августа. На место инцидента были вызваны оперативные службы. Из здания вывели 20 человек. Помещения компании проверяет кинолог с собакой.





«От неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва в здании по адресу: улица 8 марта, дом 10, строение 14», — заявил ТАСС источник в экстренных службах. «Билайн» подтвердил, что сотрудники штаб-квартиры компании, расположенной по данному адресу, были эвакуированы в связи с анонимным звонком.





«Действительно, в адрес компании поступила угроза от неизвестного лица о минировании офиса на улице 8 Марта. Согласно процедурам безопасности, все сотрудники офиса были незамедлительно эвакуированы. На данный момент в офисе работают правоохранительные органы. Никто из сотрудников не пострадал», — сообщили в пресс-службе сотового оператора.





15 августа из центрального офиса «Роснефти» в Москве эвакуировали сотрудников. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в разговоре с Daily Storm отказался комментировать происходящее, так как, по его словам, на месте инцидента работали представители правоохранительных органов. Позднее в тот же день офис «Роснефти» возобновил работу в обычном режиме.