МИД Канады: Для возвращения в G7 Россия должна уйти из Крыма и Донбасса

Канада считает, что для возвращения в «Большую семерку» Россия должна «оставить Крым и закончить войну в Донбассе». Об этом заявила 22 августа глава МИД североамериканской страны Христя Фриланд на пресс-конференции в Оттаве по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео. Она также добавила, что западные страны приветствовали бы возвращение РФ в G7, если бы Москва была привержена «верховенству закона и демократии».





«У нас очень четкая позиция по этому вопросу, моя личная позиция также очень ясна. Россия серьезно нарушила международное право, аннексировав Крым, и продолжает войну в Донбассе», — заявила Фриланд журналистам.





По ее словам, Запад не может принять такое положение дел. «Конечно, мы бы все приветствовали Россию как страну, мыслящую с нами одинаково, приверженную верховенству закона и демократии. Россия может это продемонстрировать, если оставит Крым и закончит войну в Донбассе», — добавила глава МИД.





21 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что о возвращении России в G7 пока говорить не стоит. Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что Россия устраивает провокации в разных регионах мира, на Москве также лежит вина за конфликт в Донбассе.





Джонсон подчеркнул, что его мнение совпадает с позицией Меркель по данному вопросу. Сама канцлер Германии указала, что участие России в G7 зависит от того, как страна выполняет минские договоренности. Когда РФ исключали из G8, то это было связано именно с положением на Украине, напомнила немецкий лидер.





Ранее в августе президент США Дональд Трамп говорил, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием РФ. Французский лидер Эммануэль Макрон сказал журналистам, что возрождение формата «восьмерки» было бы уместным. Однако Макрон подчеркнул, что необходимой предпосылкой для возвращения РФ является урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений. По словам президента Франции, позволить Москве вернуться без каких-либо условий было бы проявлением слабости со стороны «семерки» и «стратегической ошибкой».





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Вместе с тем он напомнил, что Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.