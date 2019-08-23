В соцсетях осуждают Джонсона, положившего ногу на стол на встрече с Макроном

«Похоже, президент Макрон вел светскую беседу, предлагая использовать столик в качестве подставки для ног, если премьер-министр захочет откинуться, что Джонсон тогда в шутку и делает», — написал в комментарии к видео Том Райнер.





Французская ежедневная газета Le Parisien написала, что Борис Джонсон не оскорбил Францию, положив ногу на кофейный столик на глазах у Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. «В интернете быстро на все реагируют и иногда реагируют слишком остро, что произошло и на этот раз», — резюмирует издание.





Президент Франции Эмманюэль Макрон 22 августа встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы политики обсудили условия выхода Лондона из Евросоюза. В частности, была затронута тема поиска решения спорного вопроса ирландской границы. По итогам встречи французский лидер заявил, что Париж готов к любому сценарию Brexit и выразил надежду на поиск приемлемого для всех сторон решения в рамках уже имеющегося соглашения.