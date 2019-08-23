В соцсетях осуждают Джонсона, положившего ногу на стол на встрече с Макроном

Поступок премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, положившего ногу на кофейный столик в ходе фотосессии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, вызвал оживленные споры в соцсетях и СМИ. Пользователи социальных сетей осуждают главу британского правительства, называя его жест грубым и полным отсутствием уважения к принимающей стороне. В то же время пресса пытается объяснить смысл произошедшего.
Среди встречающихся в соцсетях комментариев к снимку, на котором Джонсон сидит в кресле напротив Макрона, широко расставив ноги, и упирается одной из них в кофейный столик: «Пресловутые британские манеры», «Полное отсутствие уважения» и «Какой стыд». Автор биографической книги о британском премьере «Просто Борис» Соня Пернелл написала на своей странице в Twitter: «Грубый и смущающий. Представьте, чтобы Макрон положил ногу на стол в Букингемском дворце».
Журналист-сатирик Майкл Дикон в своей заметке для Daily Telegraph рассматривает поступок Бориса Джонсона как ответ «раскомандовавшемуся мачо Макрону».
Между тем репортер британского телеканала Sky News Том Райнер обратил внимание на видео, снятое во время фотосессии. По его мнению, поступок Джонсона был совместной шуткой французского президента и премьера Великобритании. На кадрах видно, как Макрон, улыбаясь, хлопает ладонью по кофейному столику, показывая Джонсону, что тот мог бы использовать его в качестве скамеечки для ног, если захочет откинуться. Британский премьер, приняв предложенную шутку буквально на секунду кладет ногу на край стола, после чего с улыбкой произносит «Простите» и делает извиняющийся жест рукой.
«Похоже, президент Макрон вел светскую беседу, предлагая использовать столик в качестве подставки для ног, если премьер-министр захочет откинуться, что Джонсон тогда в шутку и делает», — написал в комментарии к видео Том Райнер.
Французская ежедневная газета Le Parisien написала, что Борис Джонсон не оскорбил Францию, положив ногу на кофейный столик на глазах у Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. «В интернете быстро на все реагируют и иногда реагируют слишком остро, что произошло и на этот раз», — резюмирует издание.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 22 августа встретился в Елисейском дворце с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы политики обсудили условия выхода Лондона из Евросоюза. В частности, была затронута тема поиска решения спорного вопроса ирландской границы. По итогам встречи французский лидер заявил, что Париж готов к любому сценарию Brexit и выразил надежду на поиск приемлемого для всех сторон решения в рамках уже имеющегося соглашения.