СМИ: Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

Россиянам угрожают смертельные тропические лихорадки, переносчики которых распространились вдоль Черноморского побережья России и в Крыму. Об этом сообщили сообщили «Известия» со ссылкой на исследование эпидемиологов. Эксперты предупреждают, что в случае дальнейшего роста средних температур насекомые-переносчики опасных болезней могут распространиться по всей центральной части страны.





«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — цитируют «Известия» ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.





В исследовании отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила в Краснодарском крае, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной лихорадки укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить весь регион.





По словам ученых, на черноморском побережье Кубани распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Укус комаров этих видов может привести, в частности, к заражению вирусами Денге, Чикунгунья, Зика, а также вызвать желтую лихорадку. Причем, подчеркивают ученые, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.