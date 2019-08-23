СМИ: Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

Россиянам угрожают смертельные тропические лихорадки, переносчики которых распространились вдоль Черноморского побережья России и в Крыму. Об этом сообщили сообщили «Известия» со ссылкой на исследование эпидемиологов. Эксперты предупреждают, что в случае дальнейшего роста средних температур насекомые-переносчики опасных болезней могут распространиться по всей центральной части страны.
«Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — цитируют «Известия» ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.
В исследовании отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила в Краснодарском крае, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной лихорадки укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить весь регион.
По словам ученых, на черноморском побережье Кубани распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Укус комаров этих видов может привести, в частности, к заражению вирусами Денге, Чикунгунья, Зика, а также вызвать желтую лихорадку. Причем, подчеркивают ученые, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.
Как отмечают ученые, для сокращения роста популяции комаров государственных усилий будет недостаточно, поскольку насекомые перемещаются на север в силу естественных причин. При этом, подчеркивают исследователи, остановить рост популяции смертоносных насекомых могут и сами местные жители. Для этого следует сократить места, пригодные для их размножения: убирать свободно лежащий мусор и емкости, в которых скапливается вода.
Комары являются переносчиками опасных заболеваний: малярии, желтой лихорадки, Денге и некоторых энцефалитов. Из этих болезней одна только малярия является причиной смерти около двух миллионов человек ежегодно. Кроме того, их укусы могут вызывать зуд и аллергическую реакцию. В 2010 году Волгоградская область пережила крупную вспышку лихорадки Западного Нила. По данным Роспотребнадзора, за 2018 год в России зафиксировали 148 зараженных в 44 регионах. В 2019 году случаи заболеваний этой лихорадкой зафиксированы в Воронежской области (три случая), Краснодарском крае (семь), Ростовской области (11) и Астраханской области (46).