Вашингтон официально отказал Турции в продаже комплексов ЗРК Patriot

Администрация президента США Дональда Трампа официально отозвала свое предложение для Турции о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Вашингтона также исключил Анкару из программы F-35, отказав в поставках около 100 самолетов-невидимок и исключив турецкие компании из производственной цепочки.
«Мы последовательно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot будет отозвано, если они [турецкие власти] получат [российские] системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — цитирует CNN представителя американского внешнеполитического ведомства.
С 12 июля Турция получает из России компоненты ЗРК С-400. 17 июля Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что решение Турции приобрести российские «Триумфы» делает невозможным ее дальнейшее взаимодействие с США в рамках программы F-35. В Вашингтоне выразили опасение, что С-400 могут быть использованы для сбора разведывательных данных об этих американских истребителях.
США неоднократно угрожали Турции ограничениями за покупку С-400, в частности, в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Среди возможных ответных мер Вашингтона — запрет Анкаре участвовать в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В Пентагоне заявили, что к марту 2020 года участие Турции в этом проекте будет полностью свернуто.