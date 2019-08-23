Вашингтон официально отказал Турции в продаже комплексов ЗРК Patriot

Администрация президента США Дональда Трампа официально отозвала свое предложение для Турции о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Вашингтона также исключил Анкару из программы F-35, отказав в поставках около 100 самолетов-невидимок и исключив турецкие компании из производственной цепочки.





«Мы последовательно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot будет отозвано, если они [турецкие власти] получат [российские] системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — цитирует CNN представителя американского внешнеполитического ведомства.