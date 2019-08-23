Евросоюз разработал план ведения торговой войны с Трампом и компаниями США

Евросоюз разработал программу противодействия как торговым действиям президента США Дональда Трампа, так и американским технологическим корпорациям, включая Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на 173-страничный документ. Из него следует, что председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен призывают учредить фонд будущего, который бы инвестировал более 100 миллиардов долларов в европейские компании с высоким технологическим потенциалом.
По замыслу автором документа, данный шаг позволит европейским производителям конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами, от которых Европа отстала на десятилетия. Евросоюз, отмечается в плане, также должен проявлять больше решимости в «торговой войне Трампа» и ввести односторонние пошлины в отношении американских товаров. Politico отмечает, что эти предложения пока находятся на стадии рассмотрения.
Пока неясно, подчеркивает издание, получат ли эти предложения поддержку. Однако, предполагает газета, этот план является наиболее убедительным подтверждением того, что Европа рискует еще больше отстать от США и Китая в гонке за то, чтобы укрепиться в качестве глобальной экономической силы в будущем.
Кроме того, отмечает Politico, после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают. Будучи членом ЕС, ориентированный на мировые рынки Лондон почти наверняка наложит вето на любые такие предложения, резюмирует издание.
Дональд Трамп неоднократно высказывался за то, что в отношениях с Брюсселем США находятся в течение многих лет в положении глупой страны. По мнению главы Белого дома, ни один из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к его стране, как Евросоюз. По его словам, Вашингтон не должен оплачивать содержание НАТО для защиты Европы, которая использует Соединенные Штаты в сфере торговли.
В июне 2018 года США ввели торговые пошлины на ряд категорий производимых в Евросоюзе товаров. В Брюсселе пытались всеми силами изменить это решение и до последнего вели переговоры на уровне глав государств. Однако Трамп не отказался от своих планов. Тем самым американцы фактически объявили Европе экономическую торговую войну, которая, как считают эксперты, может сказаться на других отраслях экономики и привести к непредсказуемым последствиям. Причем вряд ли разгневанные европейцы смогут дать на это равноценный ответ. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.