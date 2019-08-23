Евросоюз разработал план ведения торговой войны с Трампом и компаниями США

Евросоюз разработал программу противодействия как торговым действиям президента США Дональда Трампа, так и американским технологическим корпорациям, включая Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на 173-страничный документ. Из него следует, что председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен призывают учредить фонд будущего, который бы инвестировал более 100 миллиардов долларов в европейские компании с высоким технологическим потенциалом.





По замыслу автором документа, данный шаг позволит европейским производителям конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами, от которых Европа отстала на десятилетия. Евросоюз, отмечается в плане, также должен проявлять больше решимости в «торговой войне Трампа» и ввести односторонние пошлины в отношении американских товаров. Politico отмечает, что эти предложения пока находятся на стадии рассмотрения.





Пока неясно, подчеркивает издание, получат ли эти предложения поддержку. Однако, предполагает газета, этот план является наиболее убедительным подтверждением того, что Европа рискует еще больше отстать от США и Китая в гонке за то, чтобы укрепиться в качестве глобальной экономической силы в будущем.





Кроме того, отмечает Politico, после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают. Будучи членом ЕС, ориентированный на мировые рынки Лондон почти наверняка наложит вето на любые такие предложения, резюмирует издание.