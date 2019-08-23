Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений из-за амбиций США

Человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на внеочередном заседании Совета безопасности. Российский дипломат отметил, что США и «подхрюкивающие» им союзники обвиняют Россию «во всех смертных грехах» вопреки фактам и здравому смыслу.
«Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? — подчеркнул в своей речи российский постпред. — Расходы на разработку запрещенного ДРСМД оружия были заложены в американский военный бюджет задолго до того, как этому документу был вынесен смертный приговор».
При этом Полянский отметил, что до описанной им ситуации осталось «не так много времени» из-за того, что у «американских коллег явно чешутся руки, берет верх желание поиграть мускулами». «Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем», — добавил дипломат.
«США и «подхрюкивающие» им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — сказал Полянский в ответ на заявление представителя США при ООН Джонатана Коэна, обвинившего Россию в разрушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Кроме того, в российский постпред подчеркнул, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, также находится под угрозой из-за действий Вашингтона. «Ключевые фигуры в действующей американской администрации заявляли, что в его продлении они не заинтересованы», - отметил Полянский и добавил, что Россия продолжает оставаться открытой к диалогу о стратегической безопасности.
19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, использование которой запрещал данный документ. По данным американского Минобороны, снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель на острове в Калифорнии. Спустя три дня глава американского Минобороны Марк Эспер заявил о намерении взять на вооружение гиперзвуковое оружие в течение ближайшей пары лет. Он подчеркнул, что разработка новых ракет, в том числе и запрещенных прекратившим действие ДРСМД, необходима для сдерживания внешних угроз, в том числе Китая и России.
Президент РФ Владимир Путин 21 августа заявил, что Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Российский лидер добавил, что Москва разочарована из-за использования Вашингтоном вооружения, которое прежде было запрещено ДРСМД.