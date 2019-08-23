Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений из-за амбиций США

Человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский на внеочередном заседании Совета безопасности. Российский дипломат отметил, что США и «подхрюкивающие» им союзники обвиняют Россию «во всех смертных грехах» вопреки фактам и здравому смыслу.





«Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? — подчеркнул в своей речи российский постпред. — Расходы на разработку запрещенного ДРСМД оружия были заложены в американский военный бюджет задолго до того, как этому документу был вынесен смертный приговор».





При этом Полянский отметил, что до описанной им ситуации осталось «не так много времени» из-за того, что у «американских коллег явно чешутся руки, берет верх желание поиграть мускулами». «Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем», — добавил дипломат.





«США и «подхрюкивающие» им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — сказал Полянский в ответ на заявление представителя США при ООН Джонатана Коэна, обвинившего Россию в разрушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).





Кроме того, в российский постпред подчеркнул, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году, также находится под угрозой из-за действий Вашингтона. «Ключевые фигуры в действующей американской администрации заявляли, что в его продлении они не заинтересованы», - отметил Полянский и добавил, что Россия продолжает оставаться открытой к диалогу о стратегической безопасности.