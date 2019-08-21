Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракет США

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по запросу России и Китая. Страны обратились в Совбез после того, как стало известно о разработке и испытаниях США ракет, нарушающих прекративший действие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Совещание пройдет 22 августа в 22:00 мск.





«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — приводит ТАСС слова и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Он уточнил, что заседание пройдет в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.





Вечером 20 августа исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что США продолжат рассматривать разработки и принятие на вооружение различных типов ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД. «Мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим [сложившейся ситуацией] — идет ли речь о пути [разработки] ракет для нанесения точечных ударов, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Мы рассматриваем все эти возможности», — пояснил он.





19 августа Пентагон опубликовал видеозапись, на которой запечатлен запуск новой крылатой ракеты. В ведомстве подчеркнули, что снаряд поразил цель на дистанции выше 500 километров. Таким образом, оружие нарушает условия ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа.





ДРСМД перестал действовать 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. США утверждали, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.