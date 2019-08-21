Трамп отложил поездку в Данию из-за отказа продать Гренландию США

«Дания очень важная страна с отличными людьми, но, судя по комментриям премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не хочет обсуждать продажу Гренландии, я на неопределенный срок отложу нашу встречу, которая должна была пройти через две недели», — пояснил президент США.





Трамп отметил, что Фредериксен «своей прямотой» не допустила больших трат со стороны обоих государств, и поблагодарил ее за такое быстрое решение вопроса. «Надеюсь, что мы в какой-то момент все же встретимся!» — заключил американский лидер.





Ранее американский лидер подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова. По его словам, он интересовался этим вопросом в стратегическом смысле и данная тема не является «номером один в повестке дня». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию и выразила надежду, что это была шутка. Вместе с тем датский премьер подчеркнула необходимость обсудить с Вашингтоном ряд общих тем, в том числе сотрудничество в Арктике.





На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп осведомился у своих советников о возможности покупки Гренландии. По словам собеседников газеты, президент не пояснил, серьезно ли он задает этот вопрос — некоторые из них предположили, что американский лидер просто пошутил. При этом они отметили, что Трамп считает остров важной точкой для обеспечения безопасности США в северных водах. В Гренландии также находится самая северная авиабаза США — Туле.