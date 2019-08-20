Лидер оппозиции Венесуэлы выступил против визитов военных кораблей РФ в страну

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что визиты российских военных кораблей в эту южноамериканскую страну являются серьезным нарушением ее государственного суверенитета. Он также назвал инициативу о присутствии судов РФ в республике политическим шоу.





«Мы не одобряем присутствия российских военных кораблей в национальных территориальных водах ни в каком виде, это было бы серьезным нарушением национального суверенитета», — заявил политик 20 августа. Об этом сообщает радиостанция Union Radio.





Оппозиционный лидер также высказал мнение, что инициатива о визитах военных кораблей является политическим шоу. Оно призвано продемонстрировать, что у действующего правительства Венесуэлы еще есть международная поддержка, считает Гуайдо.





15 августа министры обороны РФ и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Этот договор предусматривает, что венесуэльские и российские суда смогут заходить в порты обеих стран.





Главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию в латиноамериканской стране и вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества. Лопес, в частности, высоко оценил оружие из РФ, а также назвал Россию лидером в производстве новейших современных систем вооружения.