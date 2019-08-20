Трамп высказался за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. Такое заявление Трамп сделал в Вашингтоне во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. На этом мероприятии Трамп также подтвердил информацию СМИ о том, что новым послом США в РФ может стать первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.





«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в G8, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал американский президент. Присутствие РФ в «Большой восьмерке» является «целесообразным», полагает Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.





На встрече с Йоханнисом Трамп также не исключил, что новым послом США в РФ может стать Салливан. «Вполне может быть», — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее о планах Вашингтона выдвинуть кандидатуру Салливана на эту должность сообщила газета The New York Times.





19 августа на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном Путин заявил, что Россия не против возвращения в «Большую восьмерку».





«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «Восьмерку» в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках «Семерки», — сказал тогда российский лидер.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. В настоящее время «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.





Нынешний посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке в начале августа. В документе, который был адресован Трампу, дипломат указал, что готов находиться на этом посту, который он занял в октябре 2017 года, вплоть до 3 октября 2019-го, чтобы за это время ему успели найти преемника.