Скончалась народная артистка России Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее, отмечается на портале. Причины смерти актрисы не раскрываются.
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорится в сообщении.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в актерской семье. Первую роль сыграла в 6 лет в театре. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. В 2001 году получила звание народной артистки России.
Назарова известна зрителям по ролям фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах». Публике также запомнились созданные актрисой образы бабушек в сериалах «Тайный знак», «Бригада», «Выкрутасы» и «Моя прекрасная няня».