Скончалась народная артистка России Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее, отмечается на портале. Причины смерти актрисы не раскрываются.





«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорится в сообщении.