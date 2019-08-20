США отвергли обвинения России в наличии планов по срыву договора РСМД

Вашингтон отвергает претензии Москвы в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовясь тем самым к срыву соглашения. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер. Он заверил, что США начали разработку запрещенного ДРСМД вооружения только в феврале 2019 года, после приостановки договора.





«Это не так», — сказал Карвер ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США 18 августа ракеты на дальность более 500 километров свидетельствует о том, что работы в этой сфере велись давно.





«США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления выполнения своих обязательств Пентагон приступил к разработке крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет», — пояснил подполковник.





«Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы», — добавил Карвер. По его словам, Вашингтон намерен и дальше продолжать работу над этими видами вооружений.





«Пентагон будет тестировать данные системы для определения их способностей и будущего встраивания в архитектуру национальной обороны. Проведенное испытание [18 августа] является подтверждением этого решения», — сказал представитель Минобороны США. Представитель ведомства добавил, что запуска бы не произошло, если бы Россия «не нарушала договор и не отказывалась вернуться к его выполнению».





В понедельник в Пентагоне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 километров. Испытания прошли на острове в Калифорнии. Ракета успешно поразила цель, отметили в Минобороны США.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это событие свидетельствует о наличии давней программы по разработке ракет, нарушающих ДРСМД. «Американцы с самого начала это готовили, потому что за несколько недель, за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а США своими действиями привели к слому ДРСМД», — полагает Песков.





Об этом же говорил замглавы МИД Сергей Рябков. Он счел прошедшее 18 августа испытание ракеты, нарушающей ДРСМД, свидетельством долгой подготовки США к срыву договора.





ДРСМД действовал с июня 1988 года. Он запрещал применение ракет с дальностью но 500 до 5500 километров. США официально вышли из соглашения 2 августа. Причиной этого решения, по утверждению Вашингтона, стали разработки Москвы, нарушающие договор. Российская сторона, в свою очередь, также предъявляла США аналогичные претензии.