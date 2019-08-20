В РПЦ оценили призыв духовника Поклонской «не слушать Навального»

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал заявление духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумена отца Сергия, призвавшего верующих не ходить на митинги и не слушать оппозиционеров, в частности, Алексея Навального. Кипшидзе подчеркнул, что любые политические заявления духовных деятелей всегда отражают только их личное мнение, а не позицию РПЦ. Священник Всеволод Чаплин поддержал призыв не слушать Навального, но добавил, что верующим не стоит воздерживаться от гражданской активности.





«Церковь всегда исходила из необходимости гражданского мира и соблюдения закона. Она обращает ко всем своим верующим призыв быть законопослушными гражданами, уважающими права и интересы друг друга в публичном пространстве», — отметил Кипшидзе в беседе с Daily Storm.





Периодически РПЦ сталкивается с высказываниями священнослужителей, которые носят политический характер, признал он. «Но эти заявления, какого бы содержания они ни были, как призывающие к участию в митингах, так и запрещающие, носят характер сугубо частного, личного мнения. Для верующего православного христианина достаточно позиции церкви, которая всегда призывала к гражданскому миру и к соблюдению законов. Все остальное не является ни в коей мере официальной церковной позицией», — подчеркнул Кипшидзе.





В РПЦ нет никакой политической ангажированности, люди любых убеждений могут быть членами церкви и на равных основаниях со всеми остальными участвовать в богослужениях, заверил он. «Чтобы сохранить роль силы, объединяющей людей независимо от их политических предпочтений, церковь и не участвует в политике», — пояснил замглавы Синодального отдела.





Священник РПЦ Всеволод Чаплин заявил Daily Storm, что среди сторонников Навального «немало искренних людей», с которыми «стоит говорить об основных проблемах страны с христианской точки зрения». По мнению Чаплина, внимание таких людей нужно обращать на то, что «вектор, по которому ведут страну прозападные политики, направлен на потерю Россией своей самостоятельности».





«Это путь к оккупации России, к потере Крыма, к сдаче Донбасса, к расчленению страны и введению западных войск на ее территорию. Вот к чему ведет проект «Ельцин-2», который я отождествляю с именем господина Навального», — считает священник.





Вместе с тем совсем отказываться от протестной активности нельзя, уверен Чаплин. «Патриотам сейчас не стоит отсиживаться, нужно выходить на улицу, говорить о своей гражданской позиции, о проблемах, о неправильных действиях власти. Молчание, уход от общественной деятельности — это вовсе не показатель глубокой религиозности», — подчеркнул священнослужитель.





Ранее стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская приезжала в Екатеринбург в Среднеуральский женский монастырь, чтобы примириться со схиигуменом отцом Сергием (Романовым), который является главой секты царебожников. Поклонская, по данным СМИ, перестала общаться с ним после своего замужества. Она также вернула ему перстень последнего императора России Николая II.





Поклонская также опубликовала видео, датированное 18 августа, на котором она рассказала, что у нее после операции были осложнения. Она помолилась святому Луке и легла спать. Тот пришел к ней во сне и помазал ей больное место. Наутро Поклонская обнаружила, по ее словам, что она исцелилась.