Московская прокуратура разберется с задержаниями журналистов на акции 27 июля

Московская прокуратура отреагирует на просьбу депутата Госдумы проверить задержания журналистов на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос парламентария Валерия Рашкина. Он просил установить, не нарушила ли полиция закон «О СМИ». Генпрокуратура будет контролировать работу московских прокуроров.





«В целях оперативного реагирования запрос для проверки, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах направлен и.о. прокурора города Москвы», — сказано в письме за подписью первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.





27 июля в Москве проходила акция, организованная несколькими незарегистрированными Мосгоризбиркомом кандидатами в депутаты Мосгордумы. Точно не известно, сколько человек пришло на сам митинг. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержанными оказались не менее 1373 человек. В автозаки помимо участников протеста попадали и журналисты, освещавшие события в центре столицы.





Полиция задерживала людей за участие в акции, но за что «брали» журналистов, самим журналистам неясно. От попадания в автозак не спасали ни пресс-карта, ни редакционное задание — документы, подтверждающие статус представителя СМИ. В итоге корреспонденты не могли выполнять свою работу — освещать акцию, потому что их увозили в полицейских машинах в отделения.





Задерживали представителей прессы не только на акции 27 июля, но и 3, и 10 августа. Правозащитные организации расценивают это как нарушение прав журналистов. Например, Профсоюз журналистов и работников СМИ даже обратился в Следственный комитет с требованием расследовать нарушение прав коллег.





По словам сопредседателя Профсоюза журналистов Антона Карлинера, количество нарушений прав работников СМИ растет постоянно. Дело в том, что многие редакции не отстаивают права своих сотрудников. В результате нарушения прав журналистов становятся систематическими. Также нет точных данных, сколько корреспондентов было задержано всего на протестных акциях в Москве этим летом. Доподлинно известно только о тех восемнадцати, что попали в руки полиции 27 июля.





При этом Союз журналистов России и Совет по правам человека не предпринимают активных действий для защиты прессы. Так, первый просто порекомендовал носить журналистам яркие желтые жилеты с надписью «пресса», а также бейдж или иное обозначение. Это эффективно, поскольку выделяет журналиста в толпе, но далеко не всегда помогает остаться на свободе на незаконном митинге или во время беспорядков. Например, корреспондента РБК Владимира Дергачева задержали, несмотря на наличие у него и удостоверения, и редакционного задания.





В рейтинге свободы прессы, составляемом ежегодно неправительственной организацией «Репортеры без границ», Россия занимает 149-е место из 180. На Западе самыми благополучными для журналистов считаются страны Северной Европы: Норвегия, Финляндия и Швеция. Замыкают список Китай, Эритрея (небольшое государство в Восточной Африке), КНДР и Туркменистан.