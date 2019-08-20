«Натасканный петушок» и «пена из Балашихи»: Собчак, Богомолов и Пархоменко устроили скандал

Режиссер Богомолов в конце передачи на радиостанции «Эхо Москвы», которую вела Ксения Собчак, в полемическом запале заявил, что у Пархоменко есть бизнес за рубежом. Позже Пархоменко в соцсетях отметил, что «перейти на личности» Богомолова надоумила Собчак. Телеведущая упрекнула Пархоменко в том, что тот не спросил у нее разрешения сфотографироваться в студии, обвинила его в лицемерии из-за публикации их личной переписки в Facebook и назвала митингующих «революционной пеной из Балашихи». Пархоменко позднее обозвал в Facebook Богомолова «битым мальчиком» и призвал Собчак к выбору: либо она «трепетная барышня», либо — участница политических дебатов, «жестко натаскивающая своего петушка».





Еще до начала дебатов в студии радиостанции Пархоменко рассказал Богомолову, что работает в Вашингтоне. Позже в эфире Богомолов использовал эту информацию как аргумент, что возмутило собеседника. Собчак большую часть эфира не принимала никакого активного участия в передаче.