«Натасканный петушок» и «пена из Балашихи»: Собчак, Богомолов и Пархоменко устроили скандал

Режиссер Богомолов в конце передачи на радиостанции «Эхо Москвы», которую вела Ксения Собчак, в полемическом запале заявил, что у Пархоменко есть бизнес за рубежом. Позже Пархоменко в соцсетях отметил, что «перейти на личности» Богомолова надоумила Собчак. Телеведущая упрекнула Пархоменко в том, что тот не спросил у нее разрешения сфотографироваться в студии, обвинила его в лицемерии из-за публикации их личной переписки в Facebook и назвала митингующих «революционной пеной из Балашихи». Пархоменко позднее обозвал в Facebook Богомолова «битым мальчиком» и призвал Собчак к выбору: либо она «трепетная барышня», либо — участница политических дебатов, «жестко натаскивающая своего петушка».
Еще до начала дебатов в студии радиостанции Пархоменко рассказал Богомолову, что работает в Вашингтоне. Позже в эфире Богомолов использовал эту информацию как аргумент, что возмутило собеседника. Собчак большую часть эфира не принимала никакого активного участия в передаче.
«Я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас [Сергея Пархоменко] с Костей [Богомоловым] общего гораздо больше во всех смыслах, чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика [пикируются] по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая, если придет к власти, сметет их обоих», — написала она, комментируя эфир.
Пархоменко назвал в своем Facebook Богомолова «вчерашним битым мальчиком», а Собчак — его «мамой». «Вчерашний битый мальчик проснулся утром и пришел с мамой — доругиваться... Ответим и мальчику, не как вчера, нежным почесыванием за ушком, а по этому же уху открытой ладонью... Если маме достанется заодно, пусть не взыщет. Надо было мальчика заранее лучше воспитывать. А теперь уж моя очередь исправлять педагогические ошибки... Особенно когда наниматель объяснит мальчику, что про «пену из Балашихи» нехорошо вышло, и на эту тему выезжать ему не поручали», — написал Пархоменко.
Позже Собчак обвинила Пархоменко в лицемерии, потому что он предпочел не выяснять с ней отношения на радиостанции, а продолжил скандал в Facebook. «Сергей, вы эти скриншоты выставляете как что? Доказательство вашей правоты? По-моему, они работают против вас. Почему вы постоянно пытаетесь объединить мои и Костины [Богомолов] высказывания? Мы два отдельных самостоятельных человека. Хотите со мной поговорить — пожалуйста, причем тут Костя?.. И вообще, на мой взгляд, это прям фарс: вы так интеллигентно, не перебивая вели себя в эфире, а теперь решили «оттянуться». Вы б таким дерзким и смелым были бы при личной встрече», — заявила ведущая.
В июле и августе в Москве прошли акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Две из них были несогласованными (27 июля и 3 августа). В ходе июльского несанкционированного мероприятия, переросшего в массовые беспорядки, полиция задержала около 1400 человек. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. В рамках расследования арестованы 13 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с протестами в Москве, обвинила посольство США в России и ряд западных СМИ в вовлечении россиян в незаконные акции в российской столице. 19 августа в Госдуме прошло внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента, на котором была создана думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежала руководителям всех думских фракций.